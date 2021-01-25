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Возбуждено уголовное дело в связи с убийством азербайджанца на берегах Нигерии

Возбуждено уголовное дело в связи с убийством азербайджанца на берегах Нигерии Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики выступила с сообщением о захваченном 23 января на берегах Нигерии морскими пиратами судна "Моцарт" турецкой компании “Боден Денизчилик".
Происшествия
25 января 2021 г. 22:25
Возбуждено уголовное дело в связи с убийством азербайджанца на берегах Нигерии

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики выступила с сообщением о захваченном 23 января на берегах Нигерии морскими пиратами судна "Моцарт" турецкой компании “Боден Денизчилик".

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по предварительной информации 15 из 19 членов экипажа судна взяты в заложники, один убит. Установлено, что убитый - гражданин Азербайджанской Республики Фарман Али оглу Исмаилов, 1976 года рождения, занимавшим должность 2-го инженера судна.

По факту Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного Кодекса, проводятся необходимые оперативные следственные мероприятия.

В настоящее время МИД Азербайджана проводит интенсивные переговоры с соответствующими структурами зарубежных стран, подготавливаются запросы о юридической помощи в полномочные органы Турции, Габона и Либерии по данному уголовному делу.

Генеральная прокуратура сразу связалась с Генеральной прокуратурой Либерии. Противоположная сторона выразила готовность тесно сотрудничать с Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики по расследованию данного вопроса.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan dənizçisinin Nigeriyada öldürülməsinə görə cinayət işi açılıb

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