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Возбуждено уголовное дело в связи с самоубийством азербайджанского военнослужащего

Возбуждено уголовное дело в связи с самоубийством азербайджанского военнослужащего В Агдамскую военную прокуратуру поступила информация о том, что 27 августа 2021 года военнослужащий Н-ской воинской части Хазиев Чингиз Рамин оглу совершил суицид из огнестрельного оружия
Происшествия
28 августа 2021 г. 16:50
Возбуждено уголовное дело в связи с самоубийством азербайджанского военнослужащего

В Агдамскую военную прокуратуру поступила информация о том, что 27 августа 2021 года военнослужащий Н-ской воинской части Хазиев Чингиз Рамин оглу совершил суицид из огнестрельного оружия.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Агдамскую военную прокуратуру.

Сотрудники Агдамской военной прокуратуры осмотрели место происшествия и труп, были взяты улики и показания. По факту в Агдамской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики, назначены соответствующие экспертизы, проведены неотложные следственные мероприятия.

В настоящее время расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı hərbçinin özünü öldürməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb

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