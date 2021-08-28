Возбуждено уголовное дело в связи с самоубийством азербайджанского военнослужащего

В Агдамскую военную прокуратуру поступила информация о том, что 27 августа 2021 года военнослужащий Н-ской воинской части Хазиев Чингиз Рамин оглу совершил суицид из огнестрельного оружия

В Агдамскую военную прокуратуру поступила информация о том, что 27 августа 2021 года военнослужащий Н-ской воинской части Хазиев Чингиз Рамин оглу совершил суицид из огнестрельного оружия.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Агдамскую военную прокуратуру.

Сотрудники Агдамской военной прокуратуры осмотрели место происшествия и труп, были взяты улики и показания. По факту в Агдамской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики, назначены соответствующие экспертизы, проведены неотложные следственные мероприятия.

В настоящее время расследование продолжается.