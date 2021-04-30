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Возбуждено уголовное дело в связи с распространением видеокадров дочери Джамиля Гасанли

Возбуждено уголовное дело в связи с распространением видеокадров дочери Джамиля Гасанли О результатах будет сообщено после завершения расследования
Происшествия
30 апреля 2021 г. 11:44
Возбуждено уголовное дело в связи с распространением видеокадров дочери Джамиля Гасанли

Возбуждено уголовное дело в связи с распространением в социальных сетях интимных видеокадров дочери председателя Национального совета Джамиля Гасанли - Гюнель Гасанли.

Как сообщил Report глава пресс-службы Министерства внутренних дел Эхсан Захидов, личность человека на видео установлена.

"В связи с распространением фотографий интимного содержания возбуждено уголовное дело по статье 242 Уголовного кодекса АР, следствие продолжается. О результатах будет сообщено после завершения расследования", - заявил Захидов.

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Версия на азербайджанском языке Cəmil Həsənlinin qızının görüntülərinin yayılması ilə bağlı cinayət işi açılıb

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