Возбуждено уголовное дело в связи с распространением видеокадров дочери Джамиля Гасанли

О результатах будет сообщено после завершения расследования

Возбуждено уголовное дело в связи с распространением в социальных сетях интимных видеокадров дочери председателя Национального совета Джамиля Гасанли - Гюнель Гасанли.

Как сообщил Report глава пресс-службы Министерства внутренних дел Эхсан Захидов, личность человека на видео установлена.

"В связи с распространением фотографий интимного содержания возбуждено уголовное дело по статье 242 Уголовного кодекса АР, следствие продолжается. О результатах будет сообщено после завершения расследования", - заявил Захидов.