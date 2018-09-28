Возбуждено уголовное дело в связи с пожаром на заводе "Араз" в городе Ширван - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В связи с пожаром на заводе "Араз" в городе Ширван возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, на основе поступившей 28 сентября информации о пожаре на заводе "Араз" министерства оборонной промышленности в городе Ширван на место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники министерства оборонной промышленности, городского отдела полиции и городской прокуратуры, а также машины, механизмы и живая сила министерства. В результате совместных усилий распространение огня на большую территорию было предотвращено.

В ходе предварительного расследования было установлено, что пожар начался в относящемся к производственной площадке завода цехе контейнерного типа при установке станка для сжатия деталей. Получившие ожоги различной степени тяжести работники завода Халилов Вагиф Валех оглу и Исмаилов Сабит Алисурет оглу были помещены в Ширванскую центральную городскую больницу.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 223.1 УК.

Для расследования причин пожара назначена соответствующая экспертиза.

Необходимые следственные мероприятия по делу продолжаются.