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    Возбуждено уголовное дело в связи с пожаром на заводе "Араз" в городе Ширван - ОФИЦИАЛЬНО

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В связи с пожаром на заводе "Араз" в городе Ширван возбуждено уголовное дело. 

    Как сообщили Report в Генпрокуратуре, на основе поступившей 28 сентября информации о пожаре на заводе "Араз" министерства оборонной промышленности в городе Ширван на место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники министерства оборонной промышленности, городского отдела полиции и городской прокуратуры, а также машины, механизмы и живая сила министерства. В результате совместных усилий распространение огня на большую территорию было предотвращено. 

    В ходе предварительного расследования было установлено, что пожар начался в относящемся к производственной площадке завода цехе контейнерного типа при установке станка для сжатия деталей. Получившие ожоги различной степени тяжести работники завода Халилов Вагиф Валех оглу и Исмаилов Сабит Алисурет оглу были помещены в Ширванскую центральную городскую больницу. 

    По факту возбуждено уголовное дело по ст. 223.1 УК. 

    Для расследования причин пожара назначена соответствующая экспертиза. 

    Необходимые следственные мероприятия по делу продолжаются. 

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