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Возбуждено уголовное дело в связи с подрывом на мине в Агдаме 6 человек

Возбуждено уголовное дело в связи с подрывом на мине в Агдаме 6 человек 16 марта около 16 часов в Агдамскую районную прокуратуру поступила информация о том, что 6 гражданских лиц подорвались на противопехотной мине на освобожденных территориях.
Происшествия
16 марта 2021 г. 20:15
Возбуждено уголовное дело в связи с подрывом на мине в Агдаме 6 человек

16 марта около 16 часов в Агдамскую районную прокуратуру поступила информация о том, что 6 гражданских лиц подорвались на противопехотной мине на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в Агдамской районной прокуратуре, в результате проведенных расследований было установлено, что Гусейнов Акиф Мухтар оглу, Гусейнов Анар Акиф оглу и Абдулов Бахруз Надир оглу получили многочисленные телесные повреждения в результате подрыва на мине. Гусейнов Рази Акиф оглу и Гусейнов Байрам Акиф оглу погибли от полученных ранений, а малолетний Гусейнов Гусейн Рази оглу не получил никаких ранений.

Сотрудники прокуратуры и полиции провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие необходимые процессуальные действия.

По данному факту Агдамской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 , 116.0.6, 120.2.7 и другим статьям Уголовного кодекса.

В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят интенсивные следственные действия.

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Версия на английском языке Criminal case initiated related to mine explosion in Aghdam
Версия на азербайджанском языке Ağdamda 6 nəfərin minaya düşməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb

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