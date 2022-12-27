Возбуждено уголовное дело в связи с незаконным начислением пенсий 51 человеку

По материалам, собранным Счетной палатой в связи с проведенными в Государственном фонде социальной защиты мероприятиями внешнего государственного финансового контроля, выявлены обоснованные подозрения в незаконном начислении пенсий в объеме 884 тыс. манат

По материалам, собранным Счетной палатой в связи с проведенными в Государственном фонде социальной защиты мероприятиями внешнего государственного финансового контроля, выявлены обоснованные подозрения в незаконном начислении пенсий в объеме 884 тыс. манатов в период до 31.06.2022 путем подделки документов с 2002 по 2007 год на имена 51 человека.

Как сообщает Report, были выявлены признаки злоупотребления должностными полномочиями и должностного мошенничества, в связи с чем возбуждено уголовное дело по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (должностное мошенничество) УК АР.

В настоящее время в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре по делу продолжается предварительное расследование.