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Возбуждено уголовное дело в связи с незаконным начислением пенсий 51 человеку

Возбуждено уголовное дело в связи с незаконным начислением пенсий 51 человеку По материалам, собранным Счетной палатой в связи с проведенными в Государственном фонде социальной защиты мероприятиями внешнего государственного финансового контроля, выявлены обоснованные подозрения в незаконном начислении пенсий в объеме 884 тыс. манат
Происшествия
27 декабря 2022 г. 13:39
Возбуждено уголовное дело в связи с незаконным начислением пенсий 51 человеку

По материалам, собранным Счетной палатой в связи с проведенными в Государственном фонде социальной защиты мероприятиями внешнего государственного финансового контроля, выявлены обоснованные подозрения в незаконном начислении пенсий в объеме 884 тыс. манатов в период до 31.06.2022 путем подделки документов с 2002 по 2007 год на имена 51 человека.

Как сообщает Report, были выявлены признаки злоупотребления должностными полномочиями и должностного мошенничества, в связи с чем возбуждено уголовное дело по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (должностное мошенничество) УК АР.

В настоящее время в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре по делу продолжается предварительное расследование.

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Версия на азербайджанском языке DSMF-də 51 nəfərə 884 min manat artıq pensiya verilməsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

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