Возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями в Сумгаитском медицинском центре

Возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями в Сумгаитском медицинском центре.

Возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями в Сумгаитском медицинском центре.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре было проведено расследование на основании поступивших из Счетной палаты материалов о нарушениях законодательства об управлении государственными средствами и другим государственным имуществом публичным юридическим лицом Сумгаитский медицинский центр.

Расследование выявило обоснованные подозрения в нецелевом расходовании и хищении должностными лицами выделенных из государственного бюджета денежных средств в связи с проведением ремонтных работ в государственных медицинских учреждениях, действующих на территории города Сумгаит.

По данному факту в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2 (хищение в крупном размере), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностное Мошенничество) УК АР.

Предварительное расследование продолжается.