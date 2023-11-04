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Возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями в Гаджигабульской районной больнице

Возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями в Гаджигабульской районной больнице Возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями, выявленными в Гаджигабульской центральной районной больнице.
Происшествия
4 ноября 2023 г. 12:21
Возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями в Гаджигабульской районной больнице

Возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями, выявленными в Гаджигабульской центральной районной больнице.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении прокуратуры Гаджигабульского района.

В прокуратуре завершилось расследование на основе обращения граждан о нарушениях в медучреждении. При проверке финансово-хозяйственной деятельности больницы за период с 1 января 2022 по 15 июня 2023 года были выявлены обоснованные подозрения в присвоении и растрате должностными лицами значительных сумм из средств, выделенных государственным бюджетом.

По данному факту в районной прокуратуре возбудили уголовное дело по статье 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере) УК АР, расследование по делу продолжается.

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