Возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом перед зданием ИВ

Пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) и Генеральной прокуратуры Азербайджана распространили совместную информацию об инциденте перед Исполнительной властью Билясуварского района.

Об этом говорится в сообщении, поступившем в Report.

Отмечается, что 4 мая около 11 часов дня группа лиц собралась перед административным зданием Исполнительной власти Билясуварского района с целью получения социальной помощи.

После профилактических и объяснительных бесед сотрудников полиции с этими лицами они покинули территорию. Однако несколько членов несанкционированного собрания продолжили свои действия, направленные на нарушение общественного порядка, не подчинившись законным требованиям сотрудников полиции, призывавших их к дисциплине.

В результате принятых мер были предотвращены массовые нарушения правопорядка и задержаны 7 человек. В отношении двух из них прокуратурой района возбуждено уголовное дело по статьям 221 (хулиганство) и 315 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса, в отношении пяти других составлены административные протоколы по статье 510 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях.

В настоящее время расследование по факту продолжается.