Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью гражданских лиц при подрыве на мине в Шуше

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с гибелью двух гражданских лиц при подрыве на мине в Шуше.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с гибелью двух гражданских лиц при подрыве на мине в Шуше.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

"В результате предварительного расследования, проведенного органами прокуратуры по факту гибели двух гражданских лиц при подрыве на мине 9 декабря на территории Шушинского района, было установлено, что сотрудник компании-подрядчика Voltac Орхан Ханатов 1999 г.р. и сотрудник ООО "Ченгиз Иншаат" Вусал Гандиев 1992 г.р. подорвались на мине во время проведения ремонтно-строительных работ на территории района", - сообщили в пресс-службе.

По факту следственным управлением Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4 (Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) и другим статьям УК АР.