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Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью гражданских лиц при подрыве на мине в Шуше

Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью гражданских лиц при подрыве на мине в Шуше Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с гибелью двух гражданских лиц при подрыве на мине в Шуше.
Происшествия
9 декабря 2021 г. 14:25
Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью гражданских лиц при подрыве на мине в Шуше

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с гибелью двух гражданских лиц при подрыве на мине в Шуше.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

"В результате предварительного расследования, проведенного органами прокуратуры по факту гибели двух гражданских лиц при подрыве на мине 9 декабря на территории Шушинского района, было установлено, что сотрудник компании-подрядчика Voltac Орхан Ханатов 1999 г.р. и сотрудник ООО "Ченгиз Иншаат" Вусал Гандиев 1992 г.р. подорвались на мине во время проведения ремонтно-строительных работ на территории района", - сообщили в пресс-службе.

По факту следственным управлением Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4 (Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) и другим статьям УК АР.

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Версия на азербайджанском языке Şuşada iki nəfərin minaya düşərək həlak olması ilə bağlı cinayət işi açılıb
Версия на английском языке Prosecutor General's Office releases information about two people killed by landmine in Shusha 

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