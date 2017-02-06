Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью сбитой автомобилем подметавшей улицу женщины

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В связи с ДТП, в результате которого в Баку была насмерть сбита подметавшая улицу женщина, возбуждено уголовное по ст. 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть потерпевшего) и 264 (побег с места дорожно-транспортного происшествия) УК.

Как сообщает Report, сотрудники отделения полиции Сабунчинского района ведут оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, что ДТП произошло 4 февраля в 8 часов утра напротив Бакинского олимпийского стадиона на проспекте Гейдара Алиева. Неизвестный автомобиль сбил переходящую улицу 35-40-летнюю женщину, которая погибла на месте ДТП.