Возбуждено уголовное дело в связи с ДТП с участием автобуса

Возбуждено уголовное дело в связи с дорожно-транспортным происшествием (ДТП), в результате которого погибли 5 человек.

Возбуждено уголовное дело в связи с дорожно-транспортным происшествием (ДТП), в результате которого погибли 5 человек.

Об этом Report сообщили в правоохранительных органах.

Было отмечено, что по факту возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК АР, расследование продолжается.

Отметим, что инцидент произошел сегодня утром на так называемом "Сураханском круге" автодороги Международный аэропорт Гейдар Алиев- Мардакян.

Грузовой автомобиль марки Mercedes с государственным регистрационным знаком 99-DH-343, движущийся в направлении Мардакяна, врезался в пассажирский автобус с госрегистрационным знаком 10-TH- 116 маршрутной линии № 171, временно эксплуатируемого компанией "Aysha LTD". В результате погибли 5 человек, 21 пострадавший госпитализирован.

Статья 263.3 УК АР предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до пяти лет.