По факту гибели 8-х человек в автоаварии в Масаллы возбуждено уголовное дело

В связи с тяжелым ДТП в Масаллинском районе, приведшим к гибели 8-х человек, возбуждено уголовное дело по ст. 263.3 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК АР.

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана Руфат Гулиев.

По его словам, сегодня в 7 часов утра следовавший в направлении Астары микроавтобус марки Mercedes с государственным регистрационным номером 99-LH-458 столкнулся со следовавшим в том же направлении грузовиком КАМАЗ с государственным регистрационным номером 10-MG-329.

"В результате произошедшей на 135-м километре автотрассы Алят-Астара аварии погибли 8, ранен 1 человек. Соответствующие следственные действия продолжаются", - сказал Р.Гулиев.