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Возбуждено уголовное дело в отношении замдиректора картинной галереи

Возбуждено уголовное дело в отношении замдиректора картинной галереи В Мингячевирской городской прокуратуре проведено расследование в связи с обращением о вымогательстве денег у гражданина под видом трудоустройства со стороны заместителя директора Мингячевирской картинной галереи Фатмы Алекперовой.
Происшествия
15 июля 2022 г. 14:52
Возбуждено уголовное дело в отношении замдиректора картинной галереи

В Мингячевирской городской прокуратуре проведено расследование в связи с обращением о вымогательстве денег у гражданина под видом трудоустройства со стороны заместителя директора Мингячевирской картинной галереи Фатмы Алекперовой.

Об этом Report сообщили в Мингячевирской городской прокуратуре.

Расследованием установлены обоснованные подозрения в том, что Фатма Алекперова дала ложные обещания своему знакомому о приеме на работу в порядке перевода в Мингячевирскую центральную городскую больницу, получив при этом от него 7 тысяч манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба) и 32.4, 312.1 (подстрекательство к даче взятки) Уголовного кодекса.

В настоящее время расследование по делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Rəsm Qalereyasının direktor müavini ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

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