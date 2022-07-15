Возбуждено уголовное дело в отношении замдиректора картинной галереи

В Мингячевирской городской прокуратуре проведено расследование в связи с обращением о вымогательстве денег у гражданина под видом трудоустройства со стороны заместителя директора Мингячевирской картинной галереи Фатмы Алекперовой.
Об этом Report сообщили в Мингячевирской городской прокуратуре.
Расследованием установлены обоснованные подозрения в том, что Фатма Алекперова дала ложные обещания своему знакомому о приеме на работу в порядке перевода в Мингячевирскую центральную городскую больницу, получив при этом от него 7 тысяч манатов.
По факту возбуждено уголовное дело по статьям 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба) и 32.4, 312.1 (подстрекательство к даче взятки) Уголовного кодекса.
В настоящее время расследование по делу продолжается.