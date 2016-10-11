Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя сайта и его отца

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В отношении руководителя сайта Sonolay.org Рамина Гурбанова и его отца Магомеда Гурбанова возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Report, оба обвиняются в мошенничестве.

Согласно обвинительному акту, под предлогом трудоустройства Рамин и Магомед Гурбановы взяли у гражданина 1 200 манатов. Затем обманутый мужчина обратился в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре. В отношении задержанных сотрудниками управления отца и сына возбудили уголовное дело.

Бинагадинский районный суд принял решение передать их под контроль полиции.

Задержанные обвиняются по ст. 178.2.3 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) УК.