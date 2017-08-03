Возбуждено уголовное дело в отношении работников МЧС - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Материалы, поступившие из министерства по чрезвычайным ситуациям, по присвоению конфискованных в пользу государства пиротехнических изделий были изучены в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В ходе расследования из-за подозрений в присвоении конфискованных решением Гянджинского суда по тяжким преступлениям пиротехнических средств на сумму 167 тыс. 887 манатов, переданных на хранение Службе спасения особого риска МЧС, по факту было возбуждено уголовное дело по статье 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному) Уголовного кодекса АР.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на привлечение к ответственности виновных лиц и обеспечение выплаты нанесенного ущерба.