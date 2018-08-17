Возбуждено уголовное дело в отношении председателя Правления ООО Кредитный союз Агроинвест - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Возбуждено уголовное дело в отношении председателя Правления Общества с ограниченной ответственностью (ООО) Кредитный союз Агроинвест Эйюба Алигусейн оглу Ахмедова.

Как сообщает Report, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении денег ООО в размере 470 тысяч манатов.

В отношении А.Ахмедова выдвинуто обвинение по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса.

На период следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Предварительное следствие по уголовному делу А.Ахмедова было завершено и направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Подготовительное заседание суда назначено на 21 августа.

Уголовное дело передано в производство судьи Эльдара Микаилова.

Отметим, что Кредитный союз Агроинвест создан на основе лицензии Центробанка Азербайджана от 2001 года. Кредитный союз Агроинвест в качестве ООО был учрежден 6 апреля 2001 года в городе Имишли.