Возбуждено уголовное дело в отношении парня, раненого во время убийства в сквере ​"Сахиль"

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Возбуждено уголовное дело в отношении одного из потерпевших во время убийства в сквере "Сахиль" - Орхана Мамедзаде.

Как сообщает Report, по факту в Сабаильском районном управлении полиции против О.Мамедзаде выдвинуто обвинение по ст. 221 (хулиганство) УК.

В Сабаильском районном управлении полиции завершилось следствие по уголовному делу. Дело в настоящее время рассматривается в Сабаильском районном суде.

Отметим, что инцидент произошел 6 января прошлого года в сквере "Сахиль". Во время спора Эльчин Чобанов нанес Гасану Гасанову и Орхану Мамедзаде ножевые ранения. В результате Г.Гасанов скончался. В показаниях обвиняемый заявил, что в этот день забрал супругу Лейлу Чобанову из Азербайджанского государственного педагогического университета. В сквере "Сахиль" собака Г.Гасанова начала лаять на его супругу и ее подруг. Чобанов попросил убрать собаку подальше. На этой почву между мужчинами возник спор и Э.Чобанов достал из кармана нож и ударил им Г.Гасанова, а затем его друга О.Мамедзаде. После этого Э.Чобанов скрылся с места происшествия.

Э.Чобанов обвиняется по ст. 120.1 (умышленное убийство, то есть умышленное лишение жизни другого человека) и 29, 120.2.7 (попытка убийства двух и более человек) УК.

30 декабря прошлого года приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Э.Чобанов был осужден к 17,6 годам лишения свободы. Не согласившись с решением, осужденный подал апелляционную жалобу, а прокуратура - апелляционный протест.