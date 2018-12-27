Возбуждено уголовное дело в отношении получившего взятку в размере 100 манатов майора таможенных органов

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Возбуждено уголовное дело в отношении Аяза Джафаралиева, уволенного из таможенных органов за взятку.

Как сообщает Report, в его отношении выдвинуто обвинение по ст. 311 (получение взятки) УК.

Предварительное следствие по делу А.Джафаралиева завершено и передано на рассмотрение Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Уголовное дело передано на производство судьи Фикрета Гарибова.

Время подготовительного заседания суда станет известно в ближайшие дни.

Отметим, что согласно распространенной Государственным таможенным комитетом (ГТК) информации, злоупотребив служебным положением, носящий службу на 6-м складе таможенного поста "Шелковый путь" майор таможенной службы Джафаралиев Аяз Наджафгулу оглу незаконно попросил у представителя ООО "S3 Safety" Рагимова Рашада Ибрагим оглу 100 манатов за произведение осмотра поступившей на адрес ООО грузовой машины. Р.Рагимов отдал ему незаконно 100 манатов.

Соответствующим приказом председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики, за грубое нарушение служебных обязанностей А.Джафаралиев был освобожден от занимаемой должности согласно статье 69 Положения "О службе в таможенных органах".

Собранные в отношении Джафаралиева Аяза Наджафгулу оглу и Рагимова Рашада Ибрагим оглу материалы переданы в Генпрокуратуру Азербайджанской Республики для дачи юридической оценки.