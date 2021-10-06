Возбуждено уголовное дело в отношении лжесотрудников ОО "Помощь инвалидам Отечественной войны"

В ряде СМИ распространилась информация о вырубке группой лиц, представившихся сотрудниками Общественного объединения "Помощь инвалидам Отечественной войны", 60 деревьев в зеленой полосе на территории Наримановского района Баку.

В ряде СМИ распространилась информация о вырубке группой лиц, представившихся сотрудниками Общественного объединения "Помощь инвалидам Отечественной войны", 60 деревьев в зеленой полосе на территории Наримановского района Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Было отмечено, что в связи с фактом вырубки деревьев на указанной территории в 17-м отделении полиции Наримановского районного управления полиции на основании обращения граждан было проведено расследование, собранные материалы изучены прокуратурой Наримановского района и по факту возбуждено уголовное дело по статье 259.1 (незаконная порубка деревьев или кустарников в лесах, заповедных лесах, национальных или естественных парках, выполняющих функции защитного, санитарно-гигиенического и оздоровительного характера, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба) УК АР.

В настоящее время расследование по делу продолжается.