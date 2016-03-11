 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Возбуждено уголовное дело в отношении еще одного водителя автобуса

    В настоящее время продолжается расследование по делу

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Возбуждено уголовное дело по ст. 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК по факту смерти пешехода в результате наезда автобуса. 

    Как сообщает Report, в настоящее время продолжается расследование по делу.

    Отметим, что проишествие произошло 10 марта. Житель Билясуварского района 36-летний Нураддин Салманов  - водитель автобуса марки Daewoo, следовашего по маршруту №165, сбил пешехода - жительницу Баку Эсмиральду Зейналову 1940 года рождения. Женщина скончалась на месте ДТП.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi