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Возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Мингячевирского муниципалитета 

Возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Мингячевирского муниципалитета  Городской прокуратурой Мингячевира возбуждено уголовное дело в отношении экс-председателя Мингячевирского муниципалитета Джошгуна Абдуллаева.
Происшествия
2 августа 2021 г. 12:54
Возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Мингячевирского муниципалитета 

Городской прокуратурой Мингячевира возбуждено уголовное дело в отношении экс-председателя Мингячевирского муниципалитета Джошгуна Абдуллаева.

Как сообщили Report в Мингячевирской городской прокуратуре, следствием было установлено, что с 2013 по 2020 год, когда Абдуллаев занимал пост председателя муниципалитета, злоупотребляя служебными полномочиями, он незаконно выделял жителям земельные участки, внося в официальные документы заведомо ложную информацию.

На основании собранных по делу улик Джошгуну Абдуллаеву предъявлено обвинение по статье 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Азербайджана. Уголовное дело направлено на рассмотрение в городской суд Мингячевира.

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Версия на азербайджанском языке Mingəçevir bələdiyyəsinin keçmiş sədri barəsində cinayət işi açılıb

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