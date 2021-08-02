Возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Мингячевирского муниципалитета

Городской прокуратурой Мингячевира возбуждено уголовное дело в отношении экс-председателя Мингячевирского муниципалитета Джошгуна Абдуллаева.

Городской прокуратурой Мингячевира возбуждено уголовное дело в отношении экс-председателя Мингячевирского муниципалитета Джошгуна Абдуллаева.

Как сообщили Report в Мингячевирской городской прокуратуре, следствием было установлено, что с 2013 по 2020 год, когда Абдуллаев занимал пост председателя муниципалитета, злоупотребляя служебными полномочиями, он незаконно выделял жителям земельные участки, внося в официальные документы заведомо ложную информацию.

На основании собранных по делу улик Джошгуну Абдуллаеву предъявлено обвинение по статье 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Азербайджана. Уголовное дело направлено на рассмотрение в городской суд Мингячевира.