Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Экономического университета

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Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Материал по результатам аудита прогнозирования и исполнения средств, выделяемых из госбюджета и внебюджетных поступлений в Азербайджанском государственном экономическом университете, поступивший из Счетной палаты, был изучен в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Проверки охватывают период с 18 мая 2012 года по 1 апреля 2014 года. В ходе предварительного расследования выяснилось, что должностные лица и другие материально-ответственные лица университета за указанный период, злоупотребляя должностными полномочиями, допустили серьезные нарушения закона. По факту допущенных серьезных нарушений закона, а также определенных подозрений в недоучете крупной суммы денег было возбуждено уголовное дело по статьям 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 179.3.2 (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества в крупном размере, вверенного виновному) Уголовного кодекса.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по полному и всестороннему расследованию вышеуказанных фактов по уголовному делу, выявлению и привлечению к ответственности виновных лиц, а также по обеспечению возмещения причиненного ущерба.