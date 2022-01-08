О нас
Report Georgia
Аудио новости

Возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица ГТК

Возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица ГТК Возбуждено уголовное дело в отношении начальника Астаринского таможенного поста Южного территориального Главного таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК).
Происшествия
8 января 2022 г. 11:29
Возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица ГТК

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника Астаринского таможенного поста Южного территориального Главного таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На основании поступившей из данного государственного органа информации о незаконных действиях должностных лиц объединения “Азертерминалкомплекс” при ГТК в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре завершено расследование уголовного дела, возбужденного по соответствующей статье Уголовного кодекса АР.

Следствием были выявлены обоснованные подозрения в том, что в июле 2020 года начальник Астаринского отделения по организации деятельности складов временного хранения объединения “Азертерминалкомплекс” при ГТК Этигам Бабаев, злоупотребив своими должностными полномочиями и сговорившись с инспектором Астаринского отдела по техническому обслуживанию этого объединения Исматуллой Тагиевым, подделывал акты, тем самым создав возможность ввоза медицинских средств на сумму 33 тыс. 440 манатов.

На основании собранных по делу доказательств Этигам Бабаев привлечен в качестве обвиняемого по статьям 308.1 и 313 Уголовного кодекса АР, а Исматулла Тагиев - по статьям 309.1, 32.4, 313 Уголовного кодекса АР.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dövlət Gömrük Komitəsinin vəzifəli şəxslərinə cinayət işi açılıb

Другие новости из категории

В Геранбое произошло ДТП, пострадали три человека
В Геранбое произошло ДТП, пострадали три человека
8 января 2022 г. 10:25
30 человек не были допущены на свадьбы из-за отсутствия COVID-паспортов
30 человек не были допущены на свадьбы из-за отсутствия COVID-паспортов
8 января 2022 г. 09:56
В результате пожара в больнице в Сумгайыте 15 человек отравились дымом
ФотоВ результате пожара в больнице в Сумгайыте 15 человек отравились дымом
8 января 2022 г. 01:22
В Джалилабаде произошла цепная авария, есть пострадавшие
ФотоВ Джалилабаде произошла цепная авария, есть пострадавшие
7 января 2022 г. 19:12
В Баку в офисе произошел пожар, один человек отравился дымом, 17 эвакуированы
В Баку в офисе произошел пожар, один человек отравился дымом, 17 эвакуированы
7 января 2022 г. 18:34
МЧС Азербайджана предупредило граждан в связи с ухудшением погодных условий
МЧС Азербайджана предупредило граждан в связи с ухудшением погодных условий
7 января 2022 г. 16:57
Вугар Сулейманов: В этом году планируется очистить от мин 40 тыс. гектаров территории
Вугар Сулейманов: В этом году планируется очистить от мин 40 тыс. гектаров территории
7 января 2022 г. 15:34
ANAMA: В прошлом году от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 6 200 га территории
ANAMA: В прошлом году от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 6 200 га территории
7 января 2022 г. 15:28
На освобожденных территориях обнаружено около 42 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов
На освобожденных территориях обнаружено около 42 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов
7 января 2022 г. 15:14
В Баку начинается суд по искам выживших при крушении вертолета офицеров ГПС
ФотоВ Баку начинается суд по искам выживших при крушении вертолета офицеров ГПС
7 января 2022 г. 14:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi