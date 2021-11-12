Возбуждено уголовное дело в отношении директора лицея, присвоившего 122 тыс. манатов

Уголовное дело в отношении директора Товузского профлицея направлено в суд.

Уголовное дело в отношении директора Товузского профлицея направлено в суд.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Отмечается, что в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре завершено расследование уголовного дела в отношении директора Товузского профлицея Танырверди Танырвердиева.

В ходе расследования было установлено, что Танырверди Танырвердиев, злоупотребив служебными полномочиями, подделывал официальные документы, присвоив и растратив денежные средства на сумму 69 400 манатов, получил взятку в размере 2 500 манатов, пообещав трудоустроить в лицей человека. В целом, сумма нанесенного государству ущерба оценивается в размере 122 500 манатов.

Т.Танырвердиеву предъявлены обвинения по статьям 179.3.2, 308.2, 311.1, 313 и 314.2 УК Азербайджана. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.