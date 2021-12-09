Уголовное дело в отношении лица, подделавшего ПЦР-тесты, направлено в суд

12:23

Уголовное дело в отношении лиц, выдавших гражданам поддельные ПЦР-тесты, направлено в суд.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, 18 мая 2021 года в Международном аэропорту Гянджи при проверке на посадку на рейс Гянджа-Санкт-Петербург задержан 101 человек с поддельными ПЦР-тестами. Расследование уголовного дела в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре завершено.

Следствием установлено, что Сеймур Мурсалов, злоупотребив должностными полномочиями, за определенную сумму с помощью директора ООО “ASR TRAVEL” Аскера Байрамова и директора ООО “ARKAN GROUP” Тунзали Алиевой получил на имя 101 человека фальшивые справки об отрицательных результатах теста на COVID-19.

Были установлены обоснованные подозрения в подстрекательстве Сеймуром Мурсаловым к фальсификации официальных документов, вследствие чего он был привлечен к уголовной ответственности по статьям 32.4, 308.2, 32.4, 320.1 и 32.4, 320.2. В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в соответствующий суд для рассмотрения.