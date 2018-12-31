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    В отношении задержанных в Казахстане азербайджанских рыбаков возбуждено уголовное дело - ФОТО

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ 28 декабря на Каспии казахстанские пограничники задержали четверых граждан Азербайджана.

    Как передает Report со ссылкой на NUR.KZ, об этом сообщили в пограничной службе Казахстана.

    Изначально сообщалось, что из судна изъято 40 рыб, снасти и приборы связи, однако при тщательном досмотре выяснилось, что ущерб нанесен в разы больший. Так, в байде нарушителей обнаружено 198 рыб осетровых пород почти на 794 килограмма. Стоимость этого груза составляет 496 тысяч 266 долларов.

    В отношении нарушителей было возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы.

    Напомним, задержание не обошлось без стрельбы, в результате которой один из нарушителей был ранен.

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