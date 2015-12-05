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    Возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Адема Мамедова

    Он обвиняется в неуважении к суду

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Возбуждено уголовное дело в отношении члена Коллегии адвокатов Азербайджана Адема Мамедова. Об этом Report сообщил сам А.Мамедов.

    Адвокат отметил, что в следственном управлении министерства юстиции в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 289.1 УК (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства): "Несколько дней назад следователь следственного управления министерства юстиции Малик Сафаров позвонил мне и сообщил, что в отношении меня возбуждено уголовное дело, и позвал меня на следствие. Я спросил причину этого, в ответ он заявил, что 5 дней назад я избил, оскорбил главного редактора газеты "Gündəlik Bakı" Габиля Велиева. На самом деле 5 дней назад в зале суда Габиль Велиев оскорбил меня без каких-либо причин". 

    Отметим, что в настоящее время А.Мамедов является адвокатом бывшего капитана футбольного клуба Джавида Гусейнова, находящегося под арестом, и бывшего руководителя аппарата министерства связи  и высоких технологий Видади Зейналова.

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