Возбуждено уголовное дело в отношении 22 коронавирусных пациентов

В отношении 22 нарушителей возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного Кодекса Азербайджана

В связи с особым карантинным режимом, введенным в целях предотвращения массового распространения коронавируса, сотрудники правоохранительных органов Азербайджана продолжают профилактические мероприятия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Так, 17 декабря в общественных местах были задержаны 33 больных коронавирусом, 29 человек были возвращены домой, где проходили лечение, 4 тяжелобольных пациента госпитализированы.

В отношении 22 нарушителей возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного Кодекса Азербайджана.