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Возбуждено уголовное дело в отношении 22 коронавирусных пациентов 

Возбуждено уголовное дело в отношении 22 коронавирусных пациентов  В отношении 22 нарушителей возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного Кодекса Азербайджана
Происшествия
18 декабря 2020 г. 12:23
Возбуждено уголовное дело в отношении 22 коронавирусных пациентов 
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В связи с особым карантинным режимом, введенным в целях предотвращения массового распространения коронавируса, сотрудники правоохранительных органов Азербайджана продолжают профилактические мероприятия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Так, 17 декабря в общественных местах были задержаны 33 больных коронавирусом, 29 человек были возвращены домой, где проходили лечение, 4 тяжелобольных пациента госпитализированы.

В отношении 22 нарушителей возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного Кодекса Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Dünən 22 COVID-19 xəstəsinə cinayət işi başlanılıb

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