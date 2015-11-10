Возбуждено уголовное дело по оформленному в Yapı Kredi Bank кредиту

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Возбуждено уголовное дело по кредиту, оформленному в одном из банков, функционирующих в Баку.

Как сообщает Report, в ходе расследований выяснилось, что в июне 2014 года неизвестный, подделав подпись жителя Баку Парвиза Фейзиева 1981 г.р., заключил договор гарантии в ЗАО Yapı Kredi Bank Azərbaycan, расположенном на улице Дж.Джаббарлы.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 320 УК (подделка, незаконное изготовление или сбыт официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков или использование поддельных документов).