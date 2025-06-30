Возбуждено уголовное дело по факту взрыва, произошедшего на территории киностудии.
Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.
Отметим, что 26 июня около 23:00 на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, расположенной по адресу Московский проспект, 1 произошел взрыв, сопровождавшийся пожаром.
На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статьям 314.2 (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее иные тяжкие последствия) и 224 (нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий) Уголовного кодекса АР, и предварительное расследование поручено Управлению криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры.
В настоящее время предварительное расследование продолжается. О его результатах общественность будет проинформирована дополнительно.