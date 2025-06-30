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Возбуждено уголовное дело по факту взрыва, произошедшего на территории киностудии

Возбуждено уголовное дело по факту взрыва, произошедшего на территории киностудии Возбуждено уголовное дело по факту взрыва, произошедшего на территории киностудии
Происшествия
30 июня 2025 г. 11:48
Возбуждено уголовное дело по факту взрыва, произошедшего на территории киностудии

Возбуждено уголовное дело по факту взрыва, произошедшего на территории киностудии.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

Отметим, что 26 июня около 23:00 на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, расположенной по адресу Московский проспект, 1 произошел взрыв, сопровождавшийся пожаром.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статьям 314.2 (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее иные тяжкие последствия) и 224 (нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий) Уголовного кодекса АР, и предварительное расследование поручено Управлению криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры.

В настоящее время предварительное расследование продолжается. О его результатах общественность будет проинформирована дополнительно.

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Версия на азербайджанском языке Kinostudiyanın ərazisində baş verən partlayışla bağlı cinayət işi başlanıb

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