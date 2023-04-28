В результате взрыва мины в Тертерском районе погибли три человека, возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту взрыва мины в Тертерском районе.

В результате взрыва противотанковой мины в Тертерском районе погибли сотрудники компании RPS Energy Ltd. - Сахават Гёзялов, 1981 года рождения, Надир Юсифов, 1982 года рождения, и Фарид Садиев, 1991 года рождения.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

В ведомстве отметили, что с момента прекращения боевых действий трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года жертвами мин, заложенных вооруженными силами Армении, в общей сложности стали 298 человек, включая военнослужащих и гражданских лиц, из них 54 человека погибли, 244 - получили телесные повреждения различной степени тяжести.

21:05

Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек в результате взрыва мины в Тертерском районе.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Там отметили, что 28 апреля в районную прокуратуру поступила информация о взрыве мины на территории в направлении от села Талыш к селу Тапгарагоюнлу Тертерского района.

В ходе предварительного расследования было установлено, что в результате взрыва противотанковой мины на указанном участке погибли три человека.

По факту в Тертерской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджана.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.