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Возбуждено уголовное дело по факту вооруженного нападения на инкассаторов в Баку

Возбуждено уголовное дело по факту вооруженного нападения на инкассаторов в Баку По факту вооруженного нападения на инкассаторов в Хатаинском районе Баку возбуждено уголовное дело
Происшествия
4 марта 2023 г. 18:04
Возбуждено уголовное дело по факту вооруженного нападения на инкассаторов в Баку

По факту вооруженного нападения на инкассаторов в Хатаинском районе Баку возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД Азербайджана.

"В ходе инцидента сотрудник ОАО "Коммерческий банк Unibank" Самир Шейдаев получил огнестрельное ранение, а охранявший его сотрудник министерства цифрового развития и транспорта Руфат Хашимов погиб на месте происшествия.

По факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статям 29, 120.2.7 (покушение на убийство двух и более лиц), 120.2.1, 120.2.4, 120.2.11 (убийство группой лиц общеопасным способом в целях грабежа) 181.3.2 (разбой с целью завладения имуществом в крупном размере) и 228.2.1 (незаконное приобретение огнестрельного оружия).

В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, подозреваемых в совершении преступления", - говорится в заявлении.

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