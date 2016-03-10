Возбуждено уголовное дело по факту, в котором упоминается имя бывшего руководителя аппарата Госкомитета - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по факту присвоения 170 тыс. долларов жителя Баку Эйнура Керимова.

Как сообщает Report, по факту возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) и ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия, либо совершенные в целях воздействия на результаты выборов (референдума)) УК.

Адвокат Э.Керимова Камандар Насибов подтвердил информацию Report.

По словам адвоката, в настоящее время в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре ведется расследование по делу: "Допрашиваются лица, имена которых проходят по делу, в ближайшие дни будут проведены очные ставки".

Отметим, что гражданин Эйнур Керимов заявил, что заплатил 170 тыс. долларов бывшему руководителю аппарата Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Сафару Иманову для назначения на должность заместителя главы районной Исполнительной власти. С.Иманов 1 ноября был уволен с должности руководителя аппарата Госкомитета.

В деле упоминается также имя председателя Госкомитета Хиджран Гусейновой.

Напомним, что по информации пресс-службы комитета от 17 февраля, через несколько месяцев после увольнения бывшего руководителя аппарата Сафара Иманова в комитет обратился Эйнур Керимов, который заявил, что тот присвоил его 170 тыс. долларов: "Со слов данного гражданина, 4 года назад он передал деньги Сафару Иманову. Этот человек каждый раз давал разные показания, меняя сумму денег. За все 4 года он общался с Сафаром Имановым. Отсюда вытекает вопрос: почему за все это время данный гражданин не сделал официального обращения в комитет или правоохранительные органы?! Мы с ответственностью отмечаем, что данный человек не имел никакого отношения к председателю комитета Хиджран Гусейновой по поводу устройства на работу и передачи денежных средств. Хотим подчеркнуть, что председатель госкомитета Хиджран Гусейнова не имеет никаких административных и официальных полномочий для назначения кого-либо на должность. Мы также опровергаем информацию, распространившуюся в СМИ о том, что якобы Сафар Иманов является двоюродным братом Хиджран Гусейновой, эта информация не соответствует действительности".