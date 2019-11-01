​Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Сальяне

По факту убийства в Сальяне возбуждено уголовное дело.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Отмечается, что 1 ноября примерно в 12:00 в Сальяне было обнаружено тело Илахи Гусейновой, 1983 года рождения, со следами ножевого ранения. На место происшествия тут же выехала оперативная группа, состоящая из сотрудников полиции и прокуратуры.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство), назначены соответствующие экспертизы. В сообщении отмечается, что подозреваемым по делу проходит супруг покойной Нахид Гусейнов, 1982 года рождения. Подчеркивается, что убийство было совершено на почве семейного конфликта.