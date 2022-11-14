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Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины в Баку

Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины в Баку Возбуждено уголовное дело по факту убийства 12 ноября Кифаят Исаевой, 1975 года рождения, на территории Наримановского района Баку.
Происшествия
14 ноября 2022 г. 08:34
Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины в Баку

Возбуждено уголовное дело по факту убийства 12 ноября Кифаят Исаевой, 1975 года рождения, на территории Наримановского района Баку.

Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.

Так, на основании следственных действий возникли обоснованные подозрения, что знакомый убитой Эльнур Магеррамов, 1981 года рождения, совершил умышленное убийство К. Исаевой в ходе конфликта на почве личных отношений и скрылся с места преступления.

По факту в Наримановской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.

В результате проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение Э. Магеррамова, он был задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

Следствие по уголовному делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda qadının qətlə yetirilməsi faktı üzrə cinayət işi başlanıb

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