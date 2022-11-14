Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины в Баку

Возбуждено уголовное дело по факту убийства 12 ноября Кифаят Исаевой, 1975 года рождения, на территории Наримановского района Баку.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства 12 ноября Кифаят Исаевой, 1975 года рождения, на территории Наримановского района Баку.

Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.

Так, на основании следственных действий возникли обоснованные подозрения, что знакомый убитой Эльнур Магеррамов, 1981 года рождения, совершил умышленное убийство К. Исаевой в ходе конфликта на почве личных отношений и скрылся с места преступления.

По факту в Наримановской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.

В результате проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение Э. Магеррамова, он был задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

Следствие по уголовному делу продолжается.