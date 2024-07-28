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Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Уджаре 31-летней женщины

Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Уджаре 31-летней женщины Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Уджарском районе 31-летней женщины.
Происшествия
28 июля 2024 г. 18:10
Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Уджаре 31-летней женщины

Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Уджарском районе 31-летней женщины.

Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что 28 июля около 15:00 в районную прокуратуру поступила информация об убийстве на территории Уджарского района Раваны Исмаиловой, 1993 года рождения.

"В ходе расследования возникли подозрения, что Кямиль Гараев, 1979 года рождения, совершил умышленное убийство соей жены Р.Исмаиловой, нанеся ей ножевые ранения.

По факту в Уджарской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК, ведется предварительное следствие", - отметили в прокуратуре.

Отмечается, что К.Гараев добровольно сдался полиции, он привлечен в качестве подозреваемого.

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Версия на азербайджанском языке Ucarda 31 yaşlı qadının öldürülməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb - YENİLƏNİB

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