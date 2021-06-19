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Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Ширване

Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Ширване 18 июня в районе 18 часов в городскую прокуратуру поступила информация об убийстве на территории города Ширван Фахреддина Бабаева 1981 г.р.
Происшествия
19 июня 2021 г. 10:42
Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Ширване

18 июня в районе 18 часов в городскую прокуратуру поступила информация об убийстве на территории города Ширван Фахреддина Бабаева 1981 г.р.

Как сообщили Report в прокуратуре города Ширван, предварительное расследование выявило обоснованные подозрения, что Хайям Мирзаев 1991 г.р. во время конфликта на бытовой почве нанес Фахреддину Бабаеву ножевые ранения, совершив умышленное убийство.

По факту в прокуратуре города Ширван возбуждено уголовное дело по статье 120. 1 (умышленное убийство). Х.Мирзаев задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

Следствие по уголовному делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Şirvanda tanışını öldürən şəxs tutulub, cinayət işi başlanılıb

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