Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Ширване

18 июня в районе 18 часов в городскую прокуратуру поступила информация об убийстве на территории города Ширван Фахреддина Бабаева 1981 г.р.

18 июня в районе 18 часов в городскую прокуратуру поступила информация об убийстве на территории города Ширван Фахреддина Бабаева 1981 г.р.

Как сообщили Report в прокуратуре города Ширван, предварительное расследование выявило обоснованные подозрения, что Хайям Мирзаев 1991 г.р. во время конфликта на бытовой почве нанес Фахреддину Бабаеву ножевые ранения, совершив умышленное убийство.

По факту в прокуратуре города Ширван возбуждено уголовное дело по статье 120. 1 (умышленное убийство). Х.Мирзаев задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

Следствие по уголовному делу продолжается.