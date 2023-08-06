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Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Хатаинском районе Баку

Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Хатаинском районе Баку В Хатаинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту смерти от полученных колото-резаных ранений 35-летнего мужчины.
Происшествия
6 августа 2023 г. 09:21
Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Хатаинском районе Баку

В Хатаинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту смерти от полученных колото-резаных ранений 35-летнего мужчины.

Как сообщили Report в надзорном органе, 6 августа около 06:00 в районную прокуратуру поступила информация, что Дмитрий Потапов, 1988 года рождения, получил колото-резаные раны на улице Мазахира Рустамова Хатаинского района столицы, и скончался от полученных ранений в больнице, куда он был доставлен.

В ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что деяние было совершено Ульви Мурадзаде, 1993 года рождения, во время возникшего между ними спора.

В связи с фактом в Хатаинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 126.3 УК Азербайджана (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), У.Мурадзаде задержан в качестве подозреваемого.

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Версия на азербайджанском языке Xətai rayonunda baş verən qətllə bağlı cinayət işi açılıb

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