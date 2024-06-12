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Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Гёйгёле 22-летней девушки

Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Гёйгёле 22-летней девушки В Гянджинской прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту убийства в Гёйгёльском районе 22-летней девушки.
Происшествия
12 июня 2024 г. 08:50
Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Гёйгёле 22-летней девушки

В Гянджинской прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту убийства в Гёйгёльском районе 22-летней девушки.

Об этом Report сообщили в городской прокуратуре.

В надзорном органе отметили, что 11 июня в Гянджинскую городскую прокуратуру поступила информация о смерти в селе Агсу Гёйгельского района Керимовой Мунаввар Эльхан гызы, 2002 года рождения.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения, что Мустафаев Джейхун Исраил оглу, 1992 года рождения, во время ссоры на почве ревности задушил свою жену М.Керимову.

По факту в Гянджинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.120 УК Азербайджана (умышленное убийство), Дж.Мустафаев, добровольно сдавшийся полиции после инцидента, задержан в качестве подозреваемого.

Предварительное расследование по делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Arvadını qəsdən öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

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