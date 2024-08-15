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Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Гёйчае 26-летнего мужчины

Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Гёйчае 26-летнего мужчины В Гёйчае убит 26-летний мужчина.
Происшествия
15 августа 2024 г. 10:08
Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Гёйчае 26-летнего мужчины

В Гёйчае убит 26-летний мужчина.

Как сообщили Report в прокуратуре Гёйчайского района, 15 августа около 04:00 в районную прокуратуру поступила информация об убийстве Гусейна Фейзуллаева 1998 года рождения.

По подозрению в совершении убийства задержан Саид Байрамлы 2007 года рождения, подозреваемый в умышленном убийстве Фейзуллаева колюще-режущим предметом на почве возникшего между ними спора.

По факту в прокуратуре Гёйчайского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР. Следственные действия продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Göyçayda 26 yaşlı kişi qətlə yetirilib, cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB

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