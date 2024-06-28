Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Баку 31-летнего мужчины

По факту убийства в Сабунчинском районе Баку 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

По факту убийства в Сабунчинском районе Баку 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что 28 июня около 00:30 в прокуратуру поступила информация об убийстве Расима Ахмедова, 1993 года рождения, в Сабунчинском районе столицы.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения, что Вугар Алиев, 1987 года рождения, во время конфликта с Р.Ахмедовым нанес ему тупым предметом ранения, в результате чего последний скончался по дороге в больницу.

В связи с фактом в Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ч.1. ст.120 (умышленное убийство) УК Азербайджана, В.Алиев задержан в качестве подозреваемого.