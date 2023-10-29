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Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Астаре 40-летнего мужчины

Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Астаре 40-летнего мужчины 29 октября в Астаринскую районную прокуратуру поступила информация об убийстве Бурхана Вахабова, 1983 года рождения.
Происшествия
29 октября 2023 г. 10:03
Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Астаре 40-летнего мужчины

29 октября в Астаринскую районную прокуратуру поступила информация об убийстве Бурхана Вахабова, 1983 года рождения.

Как сообщили Report в прокуратуре района, в ходе расследования были установлены обоснованные подозрения, что Парвиз Ахмедов, 2005 года рождения, умышленно убил Бурхана Вахабова, произведя одиночный выстрел из огнестрельного оружия во время спора между ними в селе Пеликяш.

По данному факту в прокуратуре Астаринского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК, а Парвиз Ахмедов арестован в качестве подозреваемого.

В настоящее время продолжается предварительное расследование.

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Версия на азербайджанском языке Astarada 40 yaşlı kişinin öldürülməsi ilə bağlı cinayət işi başlanıb - YENİLƏNİB

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