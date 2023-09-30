Возбуждено уголовное дело по факту убийства 65-летнего мужчины в Исмаиллы

Возбуждено уголовное дело по факту убийства 65-летнего жителя города Исмаиллы.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства 65-летнего жителя города Исмаиллы.

Как сообщили Report в Исмаиллинской районной прокуратуре, 30 сентября поступила информация о смерти жителя Исмаиллы Физули Агамалыева, 1958 года рождения, в больнице, где он проходил лечение.

В ходе предварительного расследования возникли серьезные подозрения в том, что Эльчин Мирзазаде, 1979 года рождения, в одном из объектов общественного питания, расположенных на территории города, нанес ранения Ф.Агамалыеву режущим инструментом, в результате чего последний скончался.

По факту в Исмаиллинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 126.3 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ведется следствие. Э.Мирзазаде задержан в качестве подозреваемого.