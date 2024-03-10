О нас

Возбуждено уголовное дело по факту убийства 37-летней женщины в Мингячевире

Возбуждено уголовное дело по факту убийства 37-летней женщины в Мингячевире В Мингячевирской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту убийства 37-летней женщины.
Происшествия
10 марта 2024 г. 22:42
Возбуждено уголовное дело по факту убийства 37-летней женщины в Мингячевире

В Мингячевирской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту убийства 37-летней женщины.

Об этом Report сообщили в надзорном ведомстве.

Там отметили, что 10 марта около 17:00 в городскую прокуратуру поступила информация об убийстве в Мингячевире Айтен Мамедовой (1987 г.р.). В ходе расследования возникли подозрения, что убийство совершил Джейхун Мирзоев (1979 г.р.).

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.120 УК Азербайджана (умышленное убийство), Дж.Мирзоев привлечен в качестве подозреваемого.

"Предварительное расследование по делу продолжается", - добавили в городской прокуратуре.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Mingəçevirdə 37 yaşlı qadının qətli ilə bağlı cinayət işi başlanıb

Самое важное

Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
10 марта 2024 г. 11:09
Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ
Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ
10 марта 2024 г. 10:44
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34
Президент Азербайджана: В XXI веке не должно быть места исламофобии, ксенофобии и расизму
Президент Азербайджана: В XXI веке не должно быть места исламофобии, ксенофобии и расизму
8 марта 2024 г. 10:17
Президент Украины поздравил Ильхама Алиева
Президент Украины поздравил Ильхама Алиева
7 марта 2024 г. 18:45
Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели очередную встречу на границе
Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели очередную встречу на границе
7 марта 2024 г. 18:12
Президент назначил спецпредставителя в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
Президент назначил спецпредставителя в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
7 марта 2024 г. 13:10
Эмин Гусейнов назначен спецпредставителем президента Азербайджана в Агдаме, Физули и Ходжавенде
Эмин Гусейнов назначен спецпредставителем президента Азербайджана в Агдаме, Физули и Ходжавенде
7 марта 2024 г. 13:10
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с председателем правительства России
ФотоСостоялась встреча президента Ильхама Алиева с председателем правительства России
6 марта 2024 г. 17:35
Члены семей шехидов будут бесплатно обучаться в частных вузах
Члены семей шехидов будут бесплатно обучаться в частных вузах
6 марта 2024 г. 11:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi