Возбуждено уголовное дело по факту убийства 37-летней женщины в Мингячевире

В Мингячевирской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту убийства 37-летней женщины.
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Там отметили, что 10 марта около 17:00 в городскую прокуратуру поступила информация об убийстве в Мингячевире Айтен Мамедовой (1987 г.р.). В ходе расследования возникли подозрения, что убийство совершил Джейхун Мирзоев (1979 г.р.).
По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.120 УК Азербайджана (умышленное убийство), Дж.Мирзоев привлечен в качестве подозреваемого.
"Предварительное расследование по делу продолжается", - добавили в городской прокуратуре.