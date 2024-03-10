Возбуждено уголовное дело по факту убийства 37-летней женщины в Мингячевире

В Мингячевирской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту убийства 37-летней женщины.

В Мингячевирской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту убийства 37-летней женщины.

Об этом Report сообщили в надзорном ведомстве.

Там отметили, что 10 марта около 17:00 в городскую прокуратуру поступила информация об убийстве в Мингячевире Айтен Мамедовой (1987 г.р.). В ходе расследования возникли подозрения, что убийство совершил Джейхун Мирзоев (1979 г.р.).

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.120 УК Азербайджана (умышленное убийство), Дж.Мирзоев привлечен в качестве подозреваемого.

"Предварительное расследование по делу продолжается", - добавили в городской прокуратуре.