Возбуждено уголовное дело по факту убийства 37-летнего жителя Самуха

Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Самухском районе 37-летнего местного жителя.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Самухском районе 37-летнего местного жителя.

Как сообщили Report в районной прокуратуре, 9 ноября около 17:00 в надзорный орган поступила информация об убийстве жителя села Бурунговаг Мураза Аббасова (1986 г.р.).

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения, что односельчанин убитого Эльтадж Чалабиев, 2001 г.р., совершил умышленное убийство М.Аббасова, нанеся ему ножевые ранения в ходе спора.

По факту в Самухской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, Э.Чалабиев задержан в качестве подозреваемого.

Предварительное расследование продолжается.