Возбуждено уголовное дело по факту убийства 37-летнего жителя Самуха

Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Самухском районе 37-летнего местного жителя.
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В ходе расследования возникли обоснованные подозрения, что односельчанин убитого Эльтадж Чалабиев, 2001 г.р., совершил умышленное убийство М.Аббасова, нанеся ему ножевые ранения в ходе спора.
По факту в Самухской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, Э.Чалабиев задержан в качестве подозреваемого.
Предварительное расследование продолжается.