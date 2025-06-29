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Возбуждено уголовное дело по факту убийства 35-летней женщины в Кюрдамире

Возбуждено уголовное дело по факту убийства 35-летней женщины в Кюрдамире В Кюрдамирской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту убийства в селе Шильян 35-летней женщины.
Происшествия
29 июня 2025 г. 11:15
Возбуждено уголовное дело по факту убийства 35-летней женщины в Кюрдамире

В Кюрдамирской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту убийства в селе Шильян 35-летней женщины.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ведомстве отметили, что в районную прокуратуру поступила информация об умышленном убийстве 28 июня около 20:00 в селе Шильян Кюрдамирского района. В ходе расследования возникли обоснованные подозрения, что Эльшан Абдулов, 1986 года рождения, умышленно убил Самиру Абдулову, 1990 года рождения, нанеся ей ножевые ранения в своем доме.

По факту в Кюрдамирской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, Э. Аббасов задержан в качестве подозреваемого, ведется предварительное следствие.

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Версия на азербайджанском языке Kürdəmirdə adam öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub — YENİLƏNİB

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