Возбуждено уголовное дело по факту убийства 35-летней женщины в Кюрдамире

В Кюрдамирской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту убийства в селе Шильян 35-летней женщины.

В Кюрдамирской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту убийства в селе Шильян 35-летней женщины.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ведомстве отметили, что в районную прокуратуру поступила информация об умышленном убийстве 28 июня около 20:00 в селе Шильян Кюрдамирского района. В ходе расследования возникли обоснованные подозрения, что Эльшан Абдулов, 1986 года рождения, умышленно убил Самиру Абдулову, 1990 года рождения, нанеся ей ножевые ранения в своем доме.

По факту в Кюрдамирской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, Э. Аббасов задержан в качестве подозреваемого, ведется предварительное следствие.