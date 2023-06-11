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Возбуждено уголовное дело по факту убийства 35-летнего мужчины в Мехдиабаде

Возбуждено уголовное дело по факту убийства 35-летнего мужчины в Мехдиабаде По факту убийства 35-летнего мужчины в Мехдиабаде возбуждено уголовное дело.
Происшествия
11 июня 2023 г. 09:15
Возбуждено уголовное дело по факту убийства 35-летнего мужчины в Мехдиабаде

По факту убийства 35-летнего мужчины в Мехдиабаде возбуждено уголовное дело.

Об этом Report сообщили в Абшеронской районной прокуратуре.

Было отмечено, что 10 июня около 21:00 в районную прокуратуру поступила информация о смерти в поселке Мехдиабад Абшеронского района Султана Алиева, 1988 года рождения, от полученных колото-резаных ранений.

На основании проведенных расследований возникли обоснованные подозрения, что Гусейн Гасымов, 1991 года рождения, во время ссоры совершил умышленное убийство своего знакомого С.Алиева.

По факту в Абшеронской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана. Г.Гасымов был задержан в качестве подозреваемого.

Предварительное расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Mehdiabadda 35 yaşlı kişinin qətli ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

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