Возбуждено уголовное дело по факту убийства 35-летнего мужчины в Мехдиабаде

По факту убийства 35-летнего мужчины в Мехдиабаде возбуждено уголовное дело.

По факту убийства 35-летнего мужчины в Мехдиабаде возбуждено уголовное дело.

Об этом Report сообщили в Абшеронской районной прокуратуре.

Было отмечено, что 10 июня около 21:00 в районную прокуратуру поступила информация о смерти в поселке Мехдиабад Абшеронского района Султана Алиева, 1988 года рождения, от полученных колото-резаных ранений.

На основании проведенных расследований возникли обоснованные подозрения, что Гусейн Гасымов, 1991 года рождения, во время ссоры совершил умышленное убийство своего знакомого С.Алиева.

По факту в Абшеронской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана. Г.Гасымов был задержан в качестве подозреваемого.

Предварительное расследование продолжается.