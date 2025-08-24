Возбуждено уголовное дело по факту убийства 30-летней женщины в Лянкяране

В Лянкяранской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту убийства в городе Лимане 30-летней женщины.
Как сообщили
В ходе предварительного расследования возникли обоснованные подозрения, что Ниджат Лалазаде (1993 г.р.) совершил умышленное убийство своей жены Афсаны Аскерли, нанеся ей ножевые ранения во время возникшей между ними ссоры.
По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджана. Ниджат Лалазаде привлечен в качестве подозреваемого.
В настоящее время следствие продолжается.