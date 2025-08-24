Возбуждено уголовное дело по факту убийства 30-летней женщины в Лянкяране

О нас

Происшествия
24 августа 2025 г. 12:25
В Лянкяранской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту убийства в городе Лимане 30-летней женщины.

Как сообщили Report в надзорном органе, 24 августа около 9:00 в районную прокуратуру поступила информация о смерти жительницы района Афсаны Аскерли, 1995 года рождения.

В ходе предварительного расследования возникли обоснованные подозрения, что Ниджат Лалазаде (1993 г.р.) совершил умышленное убийство своей жены Афсаны Аскерли, нанеся ей ножевые ранения во время возникшей между ними ссоры.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджана. Ниджат Лалазаде привлечен в качестве подозреваемого.

В настоящее время следствие продолжается.

Версия на азербайджанском языке Lənkəranda qəsdən adam öldürmə faktı ilə bağlı cinayət işi başlanıb

