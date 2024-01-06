Возбуждено уголовное дело по факту убийства 21-летнего парня в Физули

5 января около 23:00 в прокуратуру Физулинского района поступила информация об убийстве Азера Аллахвердиева, 2003 года рождения, в селе Кюрдмахмудлу.

5 января около 23:00 в прокуратуру Физулинского района поступила информация об убийстве Азера Аллахвердиева, 2003 года рождения, в селе Кюрдмахмудлу.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Физулинского района.

Так, в ходе проведенного расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что Немат Байрамлы, 2005 года рождения умышленно убил А.Аллахвердиева, нанеся ему ножевые ранения на почве возникшего между ними конфликта.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (Умышленное убийство) УК АР, Н.Байрамлы задержан в качестве подозреваемого.

Расследование продолжается.