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Возбуждено уголовное дело по факту убийства 21-летнего парня в Физули

Возбуждено уголовное дело по факту убийства 21-летнего парня в Физули 5 января около 23:00 в прокуратуру Физулинского района поступила информация об убийстве Азера Аллахвердиева, 2003 года рождения, в селе Кюрдмахмудлу.
Происшествия
6 января 2024 г. 01:12
Возбуждено уголовное дело по факту убийства 21-летнего парня в Физули

5 января около 23:00 в прокуратуру Физулинского района поступила информация об убийстве Азера Аллахвердиева, 2003 года рождения, в селе Кюрдмахмудлу.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Физулинского района.

Так, в ходе проведенного расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что Немат Байрамлы, 2005 года рождения умышленно убил А.Аллахвердиева, нанеся ему ножевые ранения на почве возникшего между ними конфликта.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (Умышленное убийство) УК АР, Н.Байрамлы задержан в качестве подозреваемого.

Расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Füzulidə gəncin ölümünə görə cinayət işi açılıb, şübhəli şəxs saxlanılıb

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